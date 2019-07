Sicredi Norte Sul finaliza prestação de contas do 1º semestre

Coordenadores de todas agências participaram das reuniões

Entre os dias 16 e 22 de julho a Sicredi Norte Sul/PR SP realizou suas reuniões de prestação de contas referentes ao 1º semestre deste ano. Além de divulgar os resultados, temas como Sustentabilidade e Fundo Social foram levados aos coordenadores de núcleo.

Na oportunidade, foram apresentadas aos coordenadores de núcleo as ações de cunho social que a Norte Sul vem realizando nos municípios em que possui agências.

Entre elas, o Programa A União Faz A Vida (principal iniciativa social do Sicredi), Dia C com ações de voluntariado, Comitês, ecoeficiência e campanhas da cooperativa.

Para o Presidente da Norte Sul Paulo, José Buso Júnior, essa foi uma oportunidade de estar ainda mais próximo dos coordenadores e associados. Ele ressalta: “ É muito importante levar com transparência e seriedade os números aos nossos associados. E são os coordenadores de núcleo que fazem a ponte cooperativa x associado.”

