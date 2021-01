Entidades indicadas poderão ganhar mil e dois mil reais

Nesta sexta-feira, dia 29 , a Sicredi Norte Sul sorteará um Fiat Mobi 0 km e uma Moto Honda CG 160 0 km. Os prêmios fazem parte da Campanha Investir Bem é Fazer o Bem comemorativa aos 35 anos da cooperativa.

O sorteio será transmitido às 20 horas pela página da Norte Sul no Facebook e pelo seu canal no Youtube, devido às restrições e decretos da Covid-19.

As instituições sociais indicadas pelos sorteados serão beneficiadas com 2 mil reais ( cupom que ganhar o carro) e Mil Reais ( cupom que ganhar a moto). Pois, uma das premissas da Campanha é premiar não somente os associados, mas também as comunidades onde a Norte Sul está inserida.

A iniciativa vai de encontro ao propósito do Sicredi de “Fazer juntos para fazer a diferença.”

Os sorteios da Campanha vão até o dia dois de junho de 2021. Até lá, outros prêmios serão sorteados como: cervejeiras, poupanças no valor de R$ 5 mil, 22 motos 0 km, mais um Fiat Mobi 0km e um Jeep Compass 0 km, entre muitos outros prêmios nas agências.

Até o momento, já foram entregues mais de R$ 77 mil em prêmios aos associados e mais de R$ 44 mil às instituições sociais indicadas.

Para concorrer basta ser associado da Sicredi Norte Sul e adquirir um dos produtos e serviços participantes da Campanha. Mais informações, procure uma das agências da cooperativa ou entre em contato pelo WhatsApp (51) 3358-4770.