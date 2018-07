Sicredi: Programa A União Faz a Vida realiza Encontro Regional

Educadores se reúnem para contribuir com a educação de seus municípios

Foi realizado, neste final de semana, na Casa da Cultura de Santo Antônio da Platina o III Encontro Regional do Programa A União Faz A Vida, principal programa de responsabilidade social do Sicredi.

O evento reuniu cerca de 400 professores de Ribeirão Claro, Quatiguá, Jaboti, Ourinhos, Ipaussu, São José da Boa Vista e Santo Antônio da Platina, que desenvolvem projetos dentro do programa, com um objetivo em comum: falar sobre educação. Gestores e representantes do Sistema Sicredi também estavam presentes.

Com início às oito horas e término às 17h30m na sexta-feira,, a programação do Encontro Regional buscou promover a reflexão do papel de cada um dentro da educação e assim atender a algumas das demandas mais latentes vivenciadas pelas escolas e professores.

Os participantes acompanharam palestras de professores e escritores conhecidos nacionalmente como: Jean Sigel, Co-fundador da Escola da Criatividade, colunista da Gazeta do Povo e integrante do Programa Transforma Educação do Comitê Olímpico Internacional, Amaral Barbosa de Lima e Giliard Barbosa Ferreira, professores da escola Miguel Antônio de Lemos no Ceará, destaques nacionais pela nota que alcançaram no IDEB superior à média da Suíça e Tiago Rodrigo, escritor e palestrante conhecido nas redes sociais por seus textos e vídeos sobre os sentimentos que cercam os seres humanos.

A União Faz a Vida é o principal programa de responsabilidade social do Sicredi, gerido pela Fundação Sicredi, em parceria com as secretarias de Educação dos municípios. Tendo em seus princípios a cooperação e cidadania, o programa estimula o protagonismo do aluno no processo de ensino-aprendizagem, integrando os saberes da comunidade e os conhecimentos escolares. Atualmente o programa atende 292 municípios, 1485 escolas, 21.940 educadores e 229.780 alunos em toda sua área de abrangência.

Sobre o Sicredi– É uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão valoriza a participação dos 3,5 milhões de associados, os quais exercem um papel de dono do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 21 estados*, com 1.500 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros.

