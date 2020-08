Sicredi tem jacarezinhense sorteada na Campanha Poupar e Ganhar Sem Parar

Raquel Soares Pereira, de Jacarezinho, recebeu o prêmio de R$ 5 mil

Mais uma associada da Sicredi Norte Sul PR/SP foi contemplada no sorteio semanal da campanha “Poupar e Ganhar Sem Parar”. Raquel Soares Pereira, de Jacarezinho, esteve na última quarta-feira na agência do município para receber o prêmio de R$ 5 mil.

A ganhadora recebeu o prêmio das mãos do gerente da agência Adriano Guarini, acompanhado da Assessora de Investimentos Renata Massuia de Almeida Vaz, que destacou a importância de se ter uma reserva financeira: “Quando falamos de investimentos, antes de pensarmos em diversificação de carteira, precisamos ter uma reserva de emergência, na qual deve ser de no mínimo 3 a até 12 salários. Vou dar um exemplo, se sua renda é R$ 2 mil ao mês, pelo menos R$ 6 mil deve ser investido em um produto com alta liquidez e baixo risco, e a Poupança sem dúvidas, é um desses produtos, ainda mais a do Sicredi na qual você concorre a um total de R$ 2,5 milhões em prêmios.”, explicou a assessora.

Durante a premiação a associada compartilhou o motivo que a fez poupar dinheiro através da Poupança Sicredi: “Meu esposo me disse pra gente começar a poupar pra quando precisasse ter um dinheiro. Agora a gente fica mais tranquilo porque se apertar ou apurar alguma coisa temos de onde tirar”, comentou.

No primeiro semestre a Sicredi Norte Sul já entregou outros dois prêmios da campanha nesse mesmo valor a associados de Santo Antônio da Platina. O período da pandemia estimulou os brasileiros a redescobrir a importância de fazer uma reserva financeira e escolher um dos investimentos mais tradicionais e seguros: a poupança. A Campanha continua até 14 de dezembro. Ao todo serão sorteados R$ 2,5 milhões em prêmios.

Em todo o Sistema Sicredi, a poupança registrou um incremento de mais de R$ 850 milhões em março, o maior desempenho dos últimos três anos na instituição financeira cooperativa, que está presente em mais de 22 estados e no Distrito Federal. Só na região dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro, houve um incremento de quase R$ 450 milhões no período.

