Simulacro de pistola é encontrado com jovens em Jacarezinho

Não assumiram a propriedade

Nesta quinta-feira, dia 12, por volta das 21h, dois homens foram apreendidos com um simulacro de pistola na rua Cel. Figueiredo, próximo ao Parque Ecológico, em Jacarezinho.

De acordo com as informações da Polícia Militar, eles foram avistados saindo pela parte escura do parque, momento em que os abordaram e foi encontrado com eles o objeto (estava na cintura do jovem de 21 anos). Entretanto, não assumiram ser donos no simulacro, afirmaram que haviam encontrado a réplica da pistola próximo ao circo.

Mesmo assim, foram presos e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil.