Sindicato Rural Patronal homenageia dr. Joel no Núcleo do Nelore

Durante realização da 46ª Efapi

O presidente do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, ex-deputado e ex-secretário de Turismo do Paraná, José Afonso Junior, recebeu na tarde desta quinta-feira, dia 12, o prefeito platinense, professor Zezão,o secretário municipal de Planejamento, coronel Airton Diniz e o jornalista Valcir Machado, para uma reunião importante. Participou também a secretária-executiva da entidade,Ediane Siqueira.



O recentemente falecido Joel da Silva Coelho, pai do atual chefe do executivo,foi vice-prefeito e pecuarista e diretor do Sindicato Rural, além de coordenador da Efapi(Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro), mais importante evento regional e que começa em 12 dias.

Afonso Junior juntamente com parceiros fará uma homenagem para o dr.Joel, com fotografia especial e outras iniciativas no Núcleo do Nelore, localizado no parque de exposições.

Além disso, a conceituada instituição, por meio do presidente, doou dez mil reais para serem investidos na Mostra.



O encontro serviu para os envolvidos demonstrarem, mais uma vez, o comprometimento com a comunidade, o estímulo ao agronegócio e também para evidenciar a amizade que une, há décadas,notadamente o presidente e o prefeito.

O npdiario se comprometeu em colaborar com a entidade e a equipe da prefeitura nas honrarias ao dr. Joel, cujo legado “jamais acabará porque continua nos filhos e em todos os descendentes”, conforme enfatizou Junior.

Na reunião, houve momentos de emoção pelo histórico recíproco de amizade e gratidão.

