Sindicato Rural Patronal recebe Sicredi para debater Plano Safra 2020/2021

Agronegócio se mantém atraente aos investidores e produtores

Para reforçar sua forte atuação junto ao agronegócio brasileiro, consolidando a posição entre os principais financiadores do setor, o Sicredi disponibiliza mais de R$ 22,9 bilhões em crédito rural no Plano Safra 2020/2021, o que representa um aumento de 10% em relação ao ano-safra anterior. A projeção é que os recursos sejam disponibilizados para aproximadamente 227 mil operações.

O presidente e os diretores-secretário e tesoureiro do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, José Afonso Junior, Luiz Nunes e João Cláudio Gaudêncio, receberam na sede da entidade neste final de semana o presidente da Sicredi Norte/Sul,Paulo Buso, e o diretor de operações da cooperativa de crédito Luis Loyola. Na ocasião, foram apresentados detalhes do Plano Safra para a região do Norte Pioneiro

A partir desta segunda-feira, dia seis, os agricultores podem encaminhar seus pedidos para financiamento da próxima safra.

“É um modelo de relacionamento que otimiza a geração de renda e emprego no agronegócio, postura simplesmente fundamental nessa época de pandemia, onde a liquidez está restrita”, observou Afonso Júnior, na oportunidade.

Antes de solicitar o crédito, o produtor rural associado deve fazer o planejamento da próxima safra (considerando o que vai plantar, qual é a área de cultivo e o orçamento necessário quanto ao uso dos insumos e os demais serviços que serão utilizados). Depois disso, munido de todas essas informações, poderá procurar a sua agência para dar andamento à proposta e demais procedimentos para aprovação e liberação do crédito.

A atuação do Sicredi na agricultura familiar e em toda cadeia do agronegócio tem suas raízes na sua fundação, em 1902, investindo na oferta de crédito e serviços para as empresas e produtores rurais, contribuindo com a sustentabilidade e o desenvolvimento das economias locais.

Com o intuito de otimizar e agilizar o atendimento, a Cooperativa pré-aprovou mais de 1.3 bilhões em recursos para quem se encaixa nesta categoria. Os produtores que utilizam a modalidade do Pronaf – Agricultura Familiar, terão taxas especiais para investir na propriedade e no custeio (De 2,75% a 4,0% ao ano), enquanto as demais linhas terão juros a partir de 4,5% ao ano.

Na Sicredi, pensando na tranquilidade para o produtor rural, além do Proagro (Programa de Garantia da Atividade Agropecuária) que é disponibilizado pelo Governo Federal, há mais duas modalidades de seguros agrícolas: O Seguro Multirrisco Agrícola e O Seguro Granizo. O associado pode contar com subvenção federal de até 40% do custo da apólice, dependendo da cultura financiada e limitado ao valor de 48 mil reais por CPF.

Diferenças entre as linhas de custeio, comercialização e investimento? – O custeio é uma das finalidades do crédito rural e destina-se a cobrir as despesas normais dos ciclos produtivos das atividades agrícola ou pecuária, tais como plantio de lavoura e formação de pastagens. A comercialização engloba despesas posteriores ao cultivo e produção como transporte, beneficiamento e armazenamento dos produtos para venda futura. Os recursos para investimento podem ser usados na construção de silos, compra de maquinário, implementação de lavoura permanente, projeto de recuperação de pastagens e aquisição de rebanho.

De que forma o Sicredi auxilia os agricultores familiares? – As cooperativas de crédito integrantes do Sicredi atuam focadas em oferecer aos agricultores familiares associados uma linha de produtos e serviços (cheque, cartão, seguro, crédito, consórcio, conta corrente, aplicações, etc.) que agregue renda e contribua para a melhoria da qualidade de vida. Entre as soluções, podemos destacar a constante busca pelo atendimento das demandas de crédito por meio das linhas de crédito do Pronaf (custeio e investimento), com taxas e prazos compatíveis com suas necessidades e que viabilizam melhorar o processo produtivo e, por consequência, a sua produtividade/rentabilidade.

O Sicredi* é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 4,5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 22 estados* e no Distrito Federal, com mais de 1.900 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros www.sicredi.com.br

*Acre, Alagoas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.