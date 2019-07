Sindicatos platinenses fixam salário maior do que o mínimo nacional

Articulação em benefício da comunidade regional

Foi realizada recente reunião para negociação da Convenção Coletiva de Trabalho para a área rural, entre o Sindicato Rural Patronal e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais em Santo Antônio da Platina.

Foi fixado o salário base em R$ 1.120,00 para a contratação de trabalhadores rurais, acima do salário-mínimo federal, que é de 998,00.

“Essa decisão foi muito importante, tendo em vista que beneficia e mantém o emprego de mais de mil funcionários que trabalham na área rural do município”, ressaltou o presidente do Sindicato Rural, José Afonso Junior.

Estavam presentes o advogado Claudinei de Paula Coelho, Harley Machado, Maria Anete Lima, o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, José Antônio Simioni, Deonísio Garcia, Gustavo Teixeira e Ediane Arantes Siqueira.

Um trabalho sério e voltado ao homem do campo. Esta é a finalidade do Sindicato Rural Patronal de Santo Antônio da Platina, que ao longo de 2019 realizou diversas atividades e cursos. A unidade também proporciona ações nas cidades de Jundiaí do Sul e Guapirama.

Lideranças como João Cláudio Gaudência e Luiz Nunes são alguns dos líderes que também norteiam a conceituada entidade.