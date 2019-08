Siqueira Campos abre concurso para 25 vagas

Para trabalhar na prefeitura

Foram anunciadas nesta terça-feira, dia 27, as inscrições para concurso público que preencherá 25 vagas na prefeitura de Siqueira Campos.

A inscrição terá início no dia dois de setembro (próxima segunda-feira) e o encerramento no dia 27, com realização das provas em 27 de outubro.

Serão contratados enfermeiro, professor de educação física, professor de inglês (foto), assistente social, dentista, fiscal de postura, fonoaudiólogo, agente administrativo, fiscal de obras, monitor da educação, professor, agente de controle de endemias, fisioterapeuta (foto), comunitário de saúde, auxiliar de serviços gerais, borracheiro, eletricista, eletricista de veículo, coveiro para cemitério, motorista de caminhão/ônibus, trabalhador braçal e pedreiro.

O salário varia de R$ 1.653,00 a R$ 5.672,00.

O concurso será efetivado pela Fundação Unicentro ( da cidade de Guarapuava/PR) e mais informações podem ser obtidas no link: http://www.concursosfau.com.br/novo/concurso/PMSC