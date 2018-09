Siqueira Campos: Apreendidos tentando jogar drogas e celulares em cadeia

Adolescentes foram apreendidos

Um agente carcerário chamou a Polícia Militar no apoio na condução de dois adolescentes que tentaram passar drogas e celulares no interior da carceragem anexa à delegacia civil local, na Rua Piauí, centro de Siqueira Campos.

Após verificarem pelas câmeras de monitoramento, um investigador havia saído no encalço dos menores sendo localizados e apreendidos juntamente com uma sacola plástica a cerca de quatro quadras.

Na delegacia, constatou-se que os adolescentes estavam de posse de seis celulares, quatro carregadores, quatro fones de ouvido, 370 gramas de maconha, uma carteira de cigarro, um rolo de linha, um vidro de cola e uma quantia de cimento.