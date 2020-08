Siqueira Campos: Colisão deixa um motorista ferido na PR-092 (vídeo)

Volvo/FH 440 transportava carga de açúcar; chovia na hora do acidente

Acidente cerca de 11 horas desta segunda-feira, dia 17, no KM 271 da PR-092, em Siqueira Campos, resultou em danos materiais e um homem machucado.

A colisão frontal envolveu o Ford/Cargo 2622 (placas DUU-0164, SP), cujo motorista de 42 anos teve ferimentos médios, encaminhado para a Santa Casa de Siqueira Campos e posteriormente para Bandeirantes

Já o condutor de 37 anos do Volvo/FH 440 (placa DBL-4J0,/SP) – acoplado aos semi reboques carregado com açúcar – não sofreu ferimentos.

Segundo declaração dele, trafegava pela rodovia no sentido a Wenceslau Braz e quando atingiu o KM 271 foi colhido frontalmente pelo Ford/Cargo que transitava no sentido oposto numa curva. Chovia na hora do acidente.

A Unidade Operacional da Polícia Rodoviária Estadual de Siqueira Campos atendeu a ocorrência.