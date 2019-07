Siqueira Campos comemora tri no futsal masculino

Platinenses ficaram em 3º no feminino

Pela terceira vez consecutiva, Siqueira Campos conquistou o título de campeão no futsal masculino, na fase regional do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS), disputada em Assaí. Com isso, a equipe conquistou a vaga para disputar a fase final da série B dos JAPS, que será sediada em Ivaiporã, de 23 a 29 de agosto.



A decisão do terceiro lugar foi marcada por W O. Desfalcada por atletas suspensos por cartão e outros com problemas físicos, a equipe de Uraí não apareceu na quadra para defender medalha de bronze e acabou facilitando para Bandeirantes, que ficou com o terceiro lugar na fase regional.

Jacarezinho ficou com a prata. Siqueira Campos marcou o primeiro gol ainda no início do primeiro tempo. Depois, apenas administrou o resultado. Jacarezinho conseguiu ainda marcar um gol na equipe siqueirense. Mas não foi o suficiente para evitar a derrota por 3 X 1. Siqueira Campos venceu também as últimas duas edições dos Jogos Abertos do Paraná e mantém a liderança no futsal masculino na região.

No feminino, Bandeirantes venceu Cornélio Procópio nos pênaltis e sagrou-se campeão da fase regional. Santo Antônio da Platina e Itambaracá disputaram o terceiro lugar. As duas equipes foram beneficiadas com a desclassificação de Santa Amélia e Cornélio Procópio, por conduta antidesportiva. Aliás, Santa Amélia foi campeão no futsal feminino em 2017 e 2018. Inicialmente classificada para as semifinais, acabou perdendo a vaga, pela decisão do Tribunal Especial de Justiça Desportiva (TEJD).

Na decisão do terceiro lugar, Santo Antônio da Platina goleou Itambaracá por 5 X 1 e conquistou medalha de bronze.

Na disputa pelo título, Jacarezinho e Bandeirantes terminaram a partida empatados, com um gol para cada equipe. Nos pênaltis, apenas no mata-mata foi possível definir o campeão, quando a goleira de Bandeirantes marcou, pondo fim à partida e o ouro no peito.

Apesar de lutar até os últimos segundos, Jacarezinho teve de se contentar com a medalha de prata. Apenas Bandeirantes vai representar a região na fase final dos JAPS.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio do da Prefeitura de Assaí.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario