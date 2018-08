Siqueira Campos consegue maior cobertura vacinal do Estado

Superou meta da secretaria municipal de Saúde

Proporcionalmente, Siqueira Campos registrou o maior percentual de vacinação contra o Sarampo e Poliomielite do Estado. A campanha segue até a próxima sexta-feira, dia 31. O prefeito Fabiano Lopes Bueno aplaudiu a informação, atribuindo a uma perfeita sintonia entre equipes da prefeitura, população e responsáveis diretos pela saúde pública, “o município só ganha quando há união e comprometimento”, afirma.

Segundo o departamento de Saúde do município, a previsão era vacinar em torno de 900 crianças e o número chegou a 915. De acordo com o Ministério da Saúde foram aplicadas em todo território nacional, mais de 14 milhões de doses – cerca de 7 milhões de cada vacina.

A meta do governo federal era imunizar 11,2 milhões de crianças na faixa etária de 1 a 5 anos incompletos. O Paraná continua com percentual abaixo da previsão, com apenas 55% do público alvo vacinado.

Segundo a chefe do departamento, Vera Lúcia da Cruz, o setor superou a meta porque investiu na divulgação da campanha e contou com uma equipe eficiente. “Além disso realizamos várias dinâmicas com as crianças, como desenhos para colorir, distribuição de bexigas, algodão doce e bexigas. Contamos com os personagens Zé Gotinha, Frozen e Chiquinha. Toda essa ação ajudou a amenizar o medo dos pequenos” destacou Vera.

A enfermeira padrão Valeriane Guidio Ferreira (sentada na foto) , que coordenou a campanha no município, afirmou que o departamento trabalhou no dia “D” – 18 de agosto – com 40 funcionários distribuídos nos postos de saúde dos bairros Balneário da Alemoa, Guabiroba, Barbosa, Boa Vista, Vila Operária, Vila Nova, Vila Cruzeiro, Nascente do Sol e no Posto Central, das 8h horas, às 16h horas.

“Nossa meta superou as expectativas. Imunizamos 101% das nossas crianças. Além da dinâmica que realizamos, fornecemos também um certificado de coragem as crianças, para estimular os pais a levarem seus heróis para receberem a imunização do amor”, concluiu Valeriane.