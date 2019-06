Siqueira Campos domina pódio no xadrez

Anfitriões faturaram 14 medalhas no total

Siqueira Campos dominou a premiação do xadrez relâmpago e rápido, na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. Os enxadristas anfitriões conquistaram cinco medalhas de ouro, seis de prata e três de bronze. A premiação aconteceu na manhã desta terça-feira, dia 18, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), onde acontecem as competições de xadrez. Os competidores ainda buscam classificação na categoria convencional, que deve finalizar ainda na tarde de hoje. A previsão é de que até às 17h sejam conhecidos todos os classificados para a fase macrorregional dos JEPS, que será disputada em Assaí, entre os dias 25 e 30 de junho.

No xadrez relâmpago masculino, categoria 12 e 14 anos, o pódio foi ocupado exclusivamente pelos siqueirenses. Caso semelhante aconteceu com os enxadristas de Conselheiro Mairinck. Todos os três lugares no pódio foram ocupados por alunas do Colégio Estadual Francisco Alves de Almeida, no xadrez relâmpago feminino, categoria 15 e 17 anos.

Para conhecer todos os classificados para a fase macrorregional e os atletas que subiram no pódio, basta acessar o portal dos Jogos Escolares do Paraná na internet, no endereço www.jogosescolares.pr.gov.br.

