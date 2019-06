Siqueira Campos é a grande campeã dos JEPS (vídeos)

Anfitriã conquista sete medalhas no total

Nas finais das modalidades coletivas, Ibaiti, Siqueira Campos e Tomazina conquistam ouro no futsal. Tomazina e Figueira, no voleibol.

A fase regional de Siqueira Campos, nos 66º Jogos Escolares do Paraná, chegou ao fim, com as equipes do município-sede conquistando o maior número de medalhas entre todos os participantes que disputaram as modalidades coletivas.

A cidade anfitriã encerra a fase regional com a conquista de sete medalhas, sendo três de ouro, duas de prata e duas de bronze. Em segundo lugar no número de medalhas aparece Tomazina, que conquistou duas medalhas de ouro e uma de bronze. Jaboti e Figueira terminaram empatados na terceira posição. Cada uma conquistou uma medalha de ouro e duas de prata.

No último dia de competição foram definidos os três últimos campeões do futsal, nas categorias masculino 12 e 14 e 15 e 17 anos, e no feminino 15 e 17 anos. No voleibol feminino 12 e 14 anos e masculino 15 e 17 anos. Os primeiros colocados de cada categoria e modalidade foram classificados para a fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná, que será disputada em Assaí, entre os dias 26 e 30 de junho, reunindo os campeões das fases regionais de Uraí (NRE de Cornélio Procópio), Carlópolis (NRE de Jacarezinho), Siqueira Campos (NRE de Ibaiti) e Arapoti (NRE de Wenceslau Braz).

Voleibol

Tomazina e Figueira foram os campeões no voleibol, ao defender o título na última partida da modalidade. No feminino categoria 12 e 14 anos, o título foi disputado entre as equipes da Escola Estadual Francisco Oliveira, de Tomazina e o Colégio Estadual Leão Schulmann, de Figueira. Vitória para a meninas de Tomazina, que marcaram 2 sets a 0, com parciais de 25X15 e 25X18. A terceira posição ficou com o Colégio Estadual Segismundo Antunes Netto, de Siqueira Campos, que venceu o Colégio Estadual Aldo Dallago, de Ibaiti, por 2 sets a 0, com parciais de 25X20 e 25X10.

Já no voleibol masculino categoria 15 e 17 anos, o Colégio Estadual Leão Schulmann faturou medalha de ouro, ao vencer o Colégio David Carneiro, de Guapirama, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 25X22 e 25X23. O bronze ficou com o Colégio Estadual Segismundo Antunes Netto, de Siqueira Campos, que venceu o Colégio Estadual Aldo Dallago, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais iguais de 25X23.

Futsal

No futsal, três títulos estavam em disputa no último dia de competição da fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. No masculino 12 e 14 anos, a Escola Estadual Francisco Oliveira, de Tomazina enfrentou o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti, que não conseguiu marcar nenhum gol e acabou perdendo por 3X0, ficando com a prata e deixando o ouro para Tomazina. A Escola Estadual Dona Macária, de Conselheiro Mairinck ficou em terceiro lugar ao vencer o Colégio Estadual Alvina Prestes, de Figueira, por 3X2.

No feminino 15 e 17 anos, a artilheira Kathura marcou os 4 gols da vitória do Colégio Estadual do Campo Margarida Franklin Gonçalves, de Ibaiti contra o Colégio Estadual Coronel Joaquim Oliveira, de Japira, que emplacou dois gols na decisão pelo título. Kathura marcou 10 gols na fase regional dos JEPS, em Siqueira Campos e ajudou a equipe na conquista da medalha de ouro e na conquista da vaga para a fase macrorregional. Japira ficou com a prata e Conselheiro Mairinck, com o Colégio Estadual Francisco Almeida, ficou com o bronze, conquistado nos pênaltis, já que a equipe empatou em 1X1 com o Colégio Estadual Sagrada Família e, na cobrança adicional, marcou duas vezes contra uma dos siqueirenses.

Já no masculino 15 e 17 anos, Siqueira Campos, com a equipe do Colégio Estadual Segismundo Antunes Netto defendeu o título contra o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti. Os siqueirenses dominaram a partida na maior parte do tempo e não deram chance para o adversário. Ao final, vitória de 5 X 1 para Siqueira Campos, que conquistou o ouro e a vaga para a fase macrorregional. Em segundo lugar ficou Japira, com o Colégio Estadual Júlia Wanderely. A medalha de bronze foi para o Colégio Estadual Carlos Gomes, de Tomazina, que venceu o Colégio Estadual Coronel Joaquim Oliveira, de Japira, por 6XO.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Siqueira Campos.

TEXTO,VÍDEOS E FOTOS: VALDIR AMARAL