Siqueira Campos e Guapirama faturam ouro no voleibol

Anfitriões ainda conquistaram Prata na mesma modalidade

Mais dois campeões foram revelados nesta segunda-feira, dia 17, em Siqueira Campos, na fase regional dos Jogos Escolares do Paraná. A equipe da casa, do Colégio Estadual Segismundo Neto conquistou ouro no voleibol feminino, categoria 15 – 17 anos. O segundo campeão é o Colégio Estadual David Carneiro, de Guapirama, que conquistou ouro no voleibol masculino, categoria 12 – 14 anos.

As duas equipes estão classificadas para a fase regional dos JEPS, que será disputada em Assaí, entre os dias 25 e 30 de junho. Guapirama conquista o título regional pela segunda vez seguida com os mesmos atletas. Na mesma categoria, o Colégio Estadual Segismundo Neto ficou com a prata e o Colégio Estadual Aldo Dallago, de Ibaiti, ficou com a terceira posição.

Já na categoria 15 – 17 anos, que teve vitória da equipe da casa, a medalha de prata ficou com o Colégio Estadual Leão Schulmann, de Figueira. O bronze foi para o Colégio Estadual Joaquim Oliveira, de Japira.

Apenas o primeiro colocado de cada modalidade e categoria se classifica para a fase macrorregional dos Jogos Escolares do Paraná, reunindo as melhores equipes dos Núcleos Regionais de Educação de Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ibaiti e Wenceslau Braz.

FUTSAL — A terça-feira será decisiva em Siqueira Campos, com as disputadas da fase semifinal do futsal feminino e masculino, categoria 15 – 17 anos, e para o masculino, categoria 12 – 14 anos. No feminino categoria 15 – 17 anos, as vagas para disputar a final dos Jogos Escolares do Paraná será decidida entre as equipes do Colégio Estadual Joaquim Oliveira, de Japira e o Colégio Estadual Francisco Almeida, de Conselheiro Mairinck, e entre o Colégio Estadual do Campo Margarida Gonçalves, de Ibaiti e o Colégio Estadual Sagrada Família.

Na mesma categoria, pelo masculino, disputam a semifinal as equipes do Colégio Estadual Joaquim Oliveira, de Japira e o Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti. A outra semifinal da mesma categoria seria disputada entre o Colégio Estadual Segismundo Neto, de Siqueira Campos e o Colégio Estadual Carlos Gomes, de Tomazina.

Já a vaga para a final da fase regional, no masculino categoria 12 – 14 anos será disputada entre a Escola Estadual Francisco Oliveira, de Tomazina e a Escola Estadual dona Macaria, de Conselheiro Mairinck e entre as equipes do Colégio Estadual Júlia Wanderley, de Jaboti e o Colégio Estadual Alvina Prestes, de Figueira. Quem passar pela semifinal disputa a final da fase regional dos JEPS, que terminam nesta quarta-feira, dia 19.

Os Jogos Escolares do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação e do Esporte, com apoio da Prefeitura de Siqueira Campos.

Texto: Valdir Amaral

Fotos: Sebasthyan Gonçalves