Siqueira Campos e Jacarezinho vencem; platinenses retornam aos JAPs

A fase regional de Assaí, do 62º Jogos Abertos do Paraná (JAPS) reiniciou na noite desta sexta-feira, dia 12, com quatro partidas de futsal masculino que definiram os quatro semifinalistas que disputam neste sábado as duas vagas para a final da fase regional da competição. Uraí , Siqueira Campos , Jacarezinho e Bandeirantes venceram e vão disputar a semifinal. Santa Mariana , Congonhinhas , Cornélio Procópio e Santa Cecília do Pavão retornam para a casa, com o adiamento do sonho da conquista do título regional.

Na partida que definiu os semifinalistas, o primeiro confronto foi entre Uraí e Santa Mariana. A partida foi disputada no Ginásio de Esportes Yoshihiro Nonomura, o Paulão. Uraí venceu pelo placar de 5 X 4 e conquistou a primeira vaga para a semifinal. A outra saiu da partida entre Siqueira Campos (foto principal) e Congonhinhas. Melhor para os siqueirenses, que marcaram cinco vezes, contra apenas duas de Congonhinhas. Com isso, Siqueira Campos e Uraí fazem a primeira partida da semifinal neste sábado, no Paulão. Jacarezinho masculino Os classificados que farão a segunda semifinal também foram revelados na noite desta sexta-feira. Cornélio Procópio e Jacarezinho entraram em quadra para definir quem continua na competição. Cornélio Procópio abriu o placar. Mas a garra de Jacarezinho prevaleceu, com a vitória pelo placar de 7 X 2. Bandeirantes e Santa Cecília do Pavão também disputaram a vaga para a semifinal no último jogo do retorno dos JAPS em Assaí. Bandeirantes venceu por 6 X 4 e vai disputar a semifinal deste sábado contra Jacarezinho. Os vencedores das partidas do futsal masculino deste sábado disputam a final da fase regional dos Jogos Abertos do Paraná neste domingo, dia 14, no Ginásio de Esportes Yoshihiro Nonomura, o Paulão. Já os perdedores disputam o terceiro lugar, no mesmo espaço, às 8 horas.

Bandeirantes

FEMININO — No futsal feminino houve mudanças na programação, com a desclassificação das equipes de Cornélio Procópio e Santa Amélia . Com isso, Itambaracá e Santo Antônio da Platina retornam à competição e vão disputar a semifinal neste sábado. Jacarezinho enfrenta Itambaracá. Depois, Santo Antônio da Platina tem pela frente Bandeirantes. Quem vencer, disputa a fase final domingo.