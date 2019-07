Siqueira Campos é ouro no futsal e Andirá prata no basquete

Pinhal ganhou o bronze

O domingo (28) foi o último dia de competições no 32º Jogos da Juventude do Paraná (JOJUPS), fase regional, que aconteceu na cidade de Andirá. Duas equipes disputaram a final nas modalidades de basquetebol e futsal, no naipe masculino.

A primeira partida do dia foi para definir o pódio no basquetebol, as equipes de Ribeirão do Pinhal e Cornélio Procópio competiram entre si e os meninos de Cornélio levaram a melhor, fechando o placar em 92 a 23. Com o resultado Cornélio ficou com o ouro, Andirá com a prata e Ribeirão do Pinhal levou o bronze.

Dois atletas da equipe de Cornélio, dividiram o título de maior pontuador da partida, Marcos Caires e João Vitor Hissanaga marcaram 19 pontos cada. Apesar de coincidirem na qualidade de atuação em quadra, os atletas têm sonhos e objetivos diferentes para o basquetebol, Marcos encara o esporte como lazer, já João Vitor sonha em ser um profissional da modalidade.

“Meu sonho é poder um dia jogar na liga nacional de basquetebol ou quem sabe até no Estados Unidos”, contou o atleta João Vitor. Mas, enquanto esse sonho não vira realidade os meninos seguem na equipe de Cornélio Procópio e se preparam para a final do Jogos da Juventude que acontecerá em novembro na cidade de Francisco Beltrão.

No futsal a final entre as equipes de Siqueira Campos e Uraí agitou o Ginásio Municipal “Morcegão” na manhã deste domingo (28). A equipe de Siqueira Campos abriu o placar aos dois minutos após o início da partida, mas Uraí empatou aos sete minutos com uma cobrança de falta.

O jogo seguiu equilibrado disputado ponto a ponto. O segundo tempo finalizou tudo igual 3 a 3. A partida foi para os pênaltis e os meninos de Siqueira Campos ficaram com o ouro, Uraí levou a prata e Jacarezinho conquistou o bronze.

Os Jogos da Juventude do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação e do Esporte, com o apoio da Prefeitura de Andirá.

Texto e fotos: Carol Flores