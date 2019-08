Siqueira Campos e Ribeirão do Pinhal seguem em busca do título

Nos Jogos Abertos

Duas equipes do Norte Pioneiro ainda lutam para garantir o título de campeão dos Jogos Abertos do Paraná (JAPS) – Divisão B –, que está em disputa em Ivaiporã. Esta é a 62ª edição dos JAPS e as equipes com as melhores colocações classificam-se à Divisão A, que será disputada em Toledo.

Siqueira Campos disputa na madrugada desta quinta a semifinal da competição. Nesta quarta-feira, dia 28, com o Ginásio de Esportes Alcebíades Alves, torcedores de Ivaiporã foram em massa assistir a derrota da equipe da casa, que jogou com Siqueira Campos.

Os siqueirenses marcaram primeiro e depois pressionaram os anfitriões, que não resistiram e saíram para o tudo ou nada. O goleiro de Ivaiporã deixou o gol para engrossar o ataque.

Mas a eficiência da equipe de Siqueira Campos prevaleceu e, sem goleiro, Ivaiporã, que já vinha perdendo por 3 X 1, sofreu mais dois gols e marcou apenas um. Resultado: Siqueira Campos 5 X 2 Ivaiporã, que está eliminada.

Siqueira Campos entra em quadra novamente para enfrentar Maringá. Se vencer, disputa o título na nesta quinta-feira, contra o vencedor da partida entre São José dos Pinhais e Prudentópolis.

Siqueira Campos também disputou voleibol feminino. As siqueirenses fizeram uma excelente campanha e chegaram a disputar as quartas de final contra Pitanga. Mas elas perderam pelo placar de 2 sets a zero e ficaram foram da competição.

Ribeirão do Pinhal também está representando bem o Norte Pioneiro na competição, com a equipe de handebol masculino. O primeiro desafio foi contra Saudade do Iguaçu, que levou a melhor e venceu por 35 X 24. Depois foi a vez de Ivaiporã. Nesta, Ribeirão do Pinhal foi melhor e venceu pelo placar de 30 X 13. Já na noite de terça, dia 27, já pelas quartas de final, Ribeirão do Pinhal enfrentou Corbélia e venceu por apenas um gol de diferença: 20 X 19.



Ribeirão do Pinhal disputa uma das duas vagas para a final contra Jussara, em jogo que será disputado no Ginásio de Esportes Sapecadão. Se vencer, os pés vermelhos pegam o vencedor da partida entre Saudade do Iguaçu e Mariluz.

Os Jogos Abertos do Paraná são promovidos pelo Governo do Estado.

Texto e fotos: Valdir Amaral/Especial para o npdiario