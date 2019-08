Siqueira Campos: Entregues carro e equipamentos para Conselho Tutelar

Com presença do prefeito e de Jaime Rodrigues

O prefeito Luiz Henrique Germano fez a entrega, neste final de semana, de cinco computadores, um bebedouro, uma geladeira e um Citroën Aircross para o Conselho Tutelar.

A iniciativa contou com a presença dos vereadores, do presidente da Associação dos Conselheiros Tutelares do Norte Pioneiro, Jaime Rodrigues, da conselheira Maria Inês dos Santos da Silva, da Polícia Militar e da comunidade em geral.

Na oportunidade, o chefe do executivo frisou a importação desse órgão, que trabalha em defesa das crianças e adolescentes. Os conselheiros tutelares siqueirenses representados pelo presidente Rodrigo Carvalho agradeceu ao prefeito e vereadores pelo apoio e por todas as benfeitorias conquistadas este ano, como a reforma da sede.

Jaime Rodrigues destacou a importância das parcerias entre a entidade, o executivo e o legislativo dando como prioridade a proteção aos menores no Município. Disse ainda que tem Siqueira Campos como modelo no relacionamento com os colegas conselheiros.