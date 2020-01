Siqueira Campos: Jacarezinhense é preso após agredir moça e causar tumulto

Ele estava totalmente drogado e agitado

Uma mulher estava sendo agredida pelo marido em torno de 8h40m do sábado, dia 11, na residência do casal, na rua Londrina, em Siqueira Campos.

A PM foi ao local e deu voz de prisão ao indivíduo, encaminhando-o até a delegacia de Polícia Civil, onde sob visível efeito de entorpecentes, passou a gritar e chutar todo o centro de triagem, causando grande tumulto bem como colocando em risco sua integridade física.

Além disso, afirmava a todo momento que iria cometer suicídio.

Durante confecção do boletim de ocorrência constatado que a vítima estaria com o mandado de prisão expedido pela Vara Criminal de Jacarezinho. Foi necessário uso de algemas para garantir a integridade do elemento e conduzido até o pronto-socorro local para confecção do laudo de lesões corporais, e após isso encarcerado.