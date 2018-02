Siqueira Campos organiza 7ª edição de Campeonato de Pesca de Corvina

São aguardadas 200 embarcações

O 7º Alemopesc (Campeonato de Pesca a Corvina) está marcado para o dia 11 de março, no Balneário da Alemoa (fotos), em Siqueira Campos. A comissão organizadora do evento espera receber em torno de 200 embarcações, que serão recepcionadas a partir de sábado no período da manhã.

O evento vem crescendo a cada ano e tem registrado a presença de competidores da capital do estado, várias cidades do interior do Paraná, com maior participação do Norte Pioneiro, Sul Paulista e Campos gerais.

No sábado, dia dez, os organizadores aguardam os competidores na Prainha a partir das dez horas, onde as inscrições poderão ser feitas. Além das belezas naturais do local pescadores e turistas poderão se deliciar com a culinária à base de peixes, que estará a disposição nas barracas. Uma exposição de barcos, motores, carretas e equipamentos para a prática de pesca amadora, ou profissional, também vai estar disponível. Haverá show de Roda de Viola.

Domingo, 11, a partida dos barcos está prevista para as 8 horas. Serão quatro horas de competição para a captura da maior corvina, com intervalos para mudança de local a cada uma hora. Às 14 horas acontece o show de prêmios com os organizadores fazendo as medições dos peixes capturados.

A premiação para o 1º lugar será um motor de popa, 2º um barco de 6 metros, 3º uma carreta para barco, 4º e 5º um motor elétrico, do 6º ao 10º lugar será sorteado um motor elétrico. Na sequência serão sorteados um motor O quilômetro, um motor elétrico e prêmios surpresa, para todos os participantes.

O valor da inscrição é de R$ 180,00 por embarcação com três competidores, e, adicional de R$ 40 por pessoa, mais cinco quilos de alimentos não perecíveis. Os participantes serão recepcionados com um café da manhã.