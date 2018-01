Siqueira Campos: Prefeito se diz tranquilo com trâmite de Ação Pública

Produtor de vídeo fez a denúncia

O prefeito de Siqueira Campos, Fabiano Lopes Bueno (foto), que está em Curitiba, manifestou surpresa ao npdiario, na tarde desta quarta-feira, dia dez, com a continuidade de uma Ação Civil Pública e que chegou agora às mãos da juíza local. Foi o produtor de vídeo Alessandro da Silva, de 43 anos, quem fez a denúncia.

Bi, como é conhecido o chefe do executivo, teve parte dos seus bens bloqueados em 2016(e prossegue até hoje), após a Justiça acatar pedido de liminar do Ministério Público. A acusação é de usar R$ 20 mil para uma destoca de um terreno com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), o que contraria a legislação.

Ele admite o equívoco, mas lembra que em 2015 a mesma denúncia chegou à Câmara de Vereadores e uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) investigou o pretenso desvio de recursos e rejeitou a cassação de mandato por improbidade administrativa.

“Estou tranquilo com essa situação, não fui notificado de nada e talvez o processo tenha corrido à revelia,estou vendo com meu advogado… De qualquer maneira não houve corrupção e mesmo que eu quisesse, tecnicamente não teria como desviar recursos”, assinalou, adicionando: “a maior prova de que investimos na Educação do município foi que gastamos mais de R$ 1,5 milhão além dos 15% previstos por imposição legal”.

Ele se referiu ao denunciante como um “militante do PT”, e percebe “uma conotação política” no caso.

Alessandro rebateu dizendo: “Antes de ser militante do PT, sou cidadão, e fiz outras denúncias”.