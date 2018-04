Siqueira Campos:Polícia Rodoviária Estadual prende motorista com caminhão furtado

Condutor levava veículo de Santa Catarina para Mato Grosso do Sul

A Polícia Rodoviária Estadual (PRE) de Siqueira Campos recuperou, na noite de segunda-feira, dia nove,um caminhão (fotos) furtado em Jaraguá do Sul(SC) e prendeu o motorista.

O veículo e o homem foram encaminhados para a delegacia de Polícia Civil de Siqueira Campos para providências.



Por volta das 20h30m logo após a PRE obter informação que no pátio do posto Cristo Rei havia um caminhão com placas suspeitas.

Os patrulheiros estavam na viatura a caminho e próximo ao KM 272 da PR-092 foi abordado o veículo e constatado que se tratava de produto de furto pois os lacres estavam rompidos e o chassi nao condizia com as placas.

Indagado, o condutor respondeu que havia saído de Camboriú(SC) e iria até Campo Grande (MS) e que deixaria o caminhão no posto de combustíveis Locatelli.

A ocorrência foi atendida pelo cabo Leite e o soldado Donizete.