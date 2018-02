Sobe para R$ 110 mil repasse para Santa Casa de Jacarezinho

Informação do deputado estadual Pedro Lupion

O deputado estadual Pedro Lupion (DEM) anunciou na manhã desta terça-feira, 6, que a Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho (foto) vai receber um incremento financeiro, que somará um valor de R$ 110 mil por mês. O recurso é do Plano Orçamentário Anual do governo federal. A informação foi dada ao deputado pelo secretário estadual da Saúde, Michele Caputo Neto (os dois, na foto).

O aumento no valor do repasse foi um pedido da direção da instituição junto ao Ministério da Saúde, e foi viabilizado pelo deputado através da Secretaria de Estado da Saúde do Paraná.

Segundo Lupion, esse incremento é de extrema importância à Santa Casa, que atende pacientes locais e também regionais, além de manter uma Unidade de Terapia Intensiva adulta com 10 leitos. “Com mais recursos, a Santa Casa vai poder aumentar a capacidade de atendimento. É um benefício que reflete a toda a região”, comentou.

Os repasses mensais do POA são utilizados para internamentos, UTI, Pronto Socorro e cirurgias eletivas.

A Santa Casa de Misericórdia de Jacarezinho atende aproximadamente 350 pacientes por mês entre internações em leitos comuns e UTI e mais cerca 140 que passam mensalmente pelo Pronto Socorro Municipal.