Sociedade Rural do Norte Pioneiro anuncia melhorias e novidades na Efapi 2020

Fogos Titattium, mudanças em estrutura, mais diversão e exposições especiais

O presidente e o vice-presidente da Sociedade Rural do Norte Pioneiro, Luis Januário Costa e Franz Loman, fizeram visita de npdiario na tarde desta terça-feira, dia dez, para revelar como será a edição 48 da Exposição-feira, Agropecuária e Industrial do Norte Pioneiro, maior evento da região e que será realizado entre os dias 29 de abril a três de maio, em Santo Antônio da Platina.

Uma das novidade será a volta dos “meninos de camisa preta” da Ekip Rozeta com Rodeios em Touros e Cutiano (Cavalos). Atualmente, é uma dos maiores dos Circuitos de Rodeio do Brasil, contando com parceria das melhores boiadas e tropas.

O show ficará por conta dos competidores com grande talento, e campeões dos maiores Rodeios do Brasil, Barretos, Americana, Jaguariúna, entre outros.

A narração já tem a presença confirmada de Marco Brasil.

Nas noites dos rodeios haverá Shows Piro-musicais Tittanium, pela primeira vez na Efapi Expo. O som se adapta à música que estiver tocando, num espetáculo único.

Tenda de Cobertura do Palco de Shows será de 50 por 90 metros com 4.500 metros quadrados, como nunca aconteceu antes.

A Cavalgada será dia 26 de abril, um domingo antes da abertura oficial do evento com início na avenida Palma Rennó e término no CTG (Centro de Tradições Gaúchas), como era organizado anos atrás e se tornará outra novidade. O trajeto passará pelo viaduto(em cima) na BR-153.

Também foi confirmada 2ª Etapa do Paranaense de Motocross Pro Tork no dias dois e três de março.

Leilões mais um vez em parceria com a Rural Sul Leilões.

A TRADIÇÃO CONTINUA! A EFAPI Expo 2020 está sendo organizada para ser sucesso. Aquela tradição com qualidade e o melhor, entrada franca.

No palco principal as atrações nacionais:

29 de Abril: César Menotti e Fabiano

30 de Abril: Roupa Nova

01 de Maio: Felipe Araújo

02 de Maio: Thiaguinho

03 de Maio: Show dos Brutos – Jads e Jadson + João Carreiro.

Na parte social, a prefeitura de Santo Antônio da Platina organiza a escolha da anfitriã da 48° Efapi 2020. A eleição será no dia quatro de abril às 20 horas na Casa da Cultura.

O Baile da Rainha será dia 18 de abril no recinto do Pedrão Buffet, na Efapi. Rainhas Mirim, Infantil e Juvenil e também adulto,além, claro, da Rainha e Princesa.

O npdiario confirma que montará estande na Efapi 2020 como, tradicionalmente faz, há muitos anos.