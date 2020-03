Soja vai injetar R$ 728 milhões no Norte Pioneiro

Apesar da pandemia, a colheita continua na região

As cultura da soja no Norte Pioneiro, de acordo com o Núcleo Regional da Seab(Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento) de Jacarezinho na safra 2019/2020 ocupa uma área de aproximadamente 165.500 hectares. As condições climáticas beneficiaram o bom desenvolvimento das lavouras, que estão em plena colheita

Segundo Franc Oliveira, técnico do Deral(Departamento de Economia Rural), vinculado ao órgão, a estimativa de produção para essa safra é de 582.600 toneladas com um valor bruto de 728 milhões de reais.

Desde fevereiro, as colheitadeiras estão a campo nas lavouras de soja do região e devem prosseguir até abril. E há motivos de sobra para o produtor se animar: os resultados obtidos na área colhida e as condições das plantações que ainda estão por colher indicam que a safra 2019/20 deve ser recorde também no Paraná. Conforme as projeções da Companhia Nacional do Abastecimento (Conab), a produção paranaense de oleaginosa pode chegar às 19,9 milhões de toneladas, aumento de 22,5% em relação ao ciclo 2018/19.

Da lavoura ainda por colher, quase 98% estão em boa situação.

O órgão integra Curiúva, Figueira, Ibaiti, Jaboti, Japira, Pinhalão, Tomazina, Barra do Jacaré, Cambará, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Carlópolis, Joaquim Távora, Quatiguá, Conselheiro Mairinck, Guapirama, Jundiaí do Sul, Santo Antônio da Platina, Salto do Itararé, Santana do Itararé, São José da Boa Vista, Siqueira Campos e Wenceslau Braz.

Diferentemente do ciclo passado, quando a estiagem provocou uma quebra de safra significativa, de 17%, as lavouras se desenvolveram sem grandes problemas na safra atual. Assim, produtores rurais de praticamente todas as regiões do Paraná têm obtido bons resultados em produção e em produtividade. A única ressalva diz respeito às áreas semeadas precocemente – logo após o vazio sanitário, em setembro do ano passado. Em razão da estiagem, as plantas não germinaram e os sojicultores tiveram que fazer o replantio.

Depois de um inicio complicado com a falta de chuvas e necessidade de replantios, a expectativa é boa para esta produção. Segundo o presidente da Aprosoja Paraná, Márcio Bonesi, o estado produziu 16 milhões de toneladas na safra passada, após problemas com veranico, e deve retomar ao patamar de 19 milhões de toneladas, podendo chegar em até 20 milhões.

Bonesi destaca ainda que, devido a situação do Coronavírus no Brasil, as cooperativas paranaenses diminuíram o ritmo de trabalho, mas que tanto o recebimento dos grãos colhidos quanto a entrega de insumos para o milho segunda safra seguem sendo realizados normalmente. A colheita de soja do Brasil na temporada 2019/20 atingiu até esta sexta-feira, dia 27, 77,5% da área, aumento de cerca de 7 pontos ante a semana anterior, descolando da média histórica para o período, o que vinha sendo registrado nas últimas semanas, de acordo com dados da consultoria Arc Mercosul.

