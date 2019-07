Solto dois dias depois de preso em Ribeirão do Pinhal (vídeo)

Furtou objetos em loja

João Victor Fraiz Nicolau (fotos) , rapaz bastante conhecido, sobrinho de vereador, e com diversas passagens em Ribeirão do Pinhal, foi preso pela Polícia Militar por furto no último sábado, dia 20. Mas, a juíza substituta já o colocou em liberdade novamente.

Ficou pouco mais de dois dias encarcerado e se manifesta em redes sociais pela atual condição.

Agiu sozinho na noite de sexta-feira, invadiu uma loja de informática (assista o vídeo até o fim) e levou televisão de 55 polegadas, notebooks, headphone, câmeras de vídeo.

Agora, está livre, mesmo tendo diversas passagens.

Não se questiona a decisão da magistrada, mas a legislação que permite o que a maioria da população não aceita.