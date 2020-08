Solucionado caso da menina que tinha desaparecido; um homem foi preso

Elemento de 41 anos estava numa panificadora com a vítima

Foi resolvida a situação de subtração de incapaz da adolescente Rayfa da Silva Francisco (fotos) , de 14 anos, ocorrida na manhã desta terça-feira, dia 11, ocorrida em Santo Antônio da Platina.

A equipe da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina manteve constante contato com familiares e pessoas próximas da família a fim de obter elementos que possibilitassem a localização da garota e rastreamento do homem autor do fato.

Ao final do dia o delegado Rafael Guimarães, e uma escrivã da Delegacia local, Mariana Bugalho, tomaram conhecimento que o homem e a vítima estavam no Bairro CIC(Cidade Industrial de Curitiba), na Capital. Dr. Rafael acionou a Delegacia do 11º Distrito Policial e também a Polícia Militar local, sendo realizada a abordagem dos envolvidos numa panificadora, em local levantado pela investigação.

O homem, de 41 anos, morador de Ponta Grossa, com passagens policiais pelo crime de estelionato, após a abordagem foi encaminhado ao Batalhão da Polícia Militar local para confecção do crime de subtração de incapaz.

Está previsto no artigo 249 do Código Penal: Tirar menor de 18 anos ou interdito ao poder de quem o tem sob sua guarda em virtude de lei ou de ordem judicial: pena é detenção, de dois meses a dois anos, se o fato não constituir elemento de outro crime.

Segundo a reportagem apurou, o homem supostamente queria “romance” com a menor, mas essa informação não está confirmada.

Uma parente da platinense ajudou as diligências em Curitiba.