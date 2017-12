Som ao vivo hoje à noite no Vegas Pub (Santo Antônio da Platina)

Casa comemorou três anos em 2017

Está confirmada a partir das 21h45m a exibição da banda Charlie Marte (foto) neste sábado, dia 30, na Vegas Pub (Restaurante/Choperia), na avenida Oliveira Motta, no centro de Santo Antônio da Platina.

O estabelecimento se notabilizou e consolidou sua característica de apresentações ao vivo de artistas de diversas tendências e repertórios musicais.

Mais informações sobre preços, horários, shows, cardápio etc no (43) 3534-7406 ou 99985-0147.