Sorteio de passagens gratuitas da Princesa do Norte para Dia dos Pais

Para Curitiba ou São Paulo

Ganhe uma passagem de ida e volta no modelo de ônibus mais moderno do mundo. Ofereça para seu pai com destino para São Paulo ou Curitiba. Será através de sorteio na próxima terça-feira, dia 20. Participe.

A altura dos novos veículos da empresa é de 4.100mm, largura de 2.600mm, comprimento de 14.000mm. Segundo informou Isael Aparecido De Paula, Gerente Administrativo, na parte de baixo são 12 poltronas/leitos e, na parte cima, 44 lugares executivos com muito conforto; há também pequeno recipiente de frigobar.

Os leitos fazem viagens para Araçatuba (SP), Uberlândia (MG), Curitiba (PR), Brasília, entre outros.

Só desse modelo, a Princesa do Norte tem oito Ônibus Marcopolo Paradiso 1800 DD que fazem linhas de média e longa distâncias, além do segmento de turismo. Esses veículos foram produzidos para oferecer alto nível de segurança e comodidade, com uma linha sofisticada do gênero, com amplo espaço interno e tecnologia de ponta.

Parceria Princesa do Norte e npdiario.

Para concorrer basta:

– Compartilhar esta publicação

– Curtir a página do npdiario e da Princesa do Norte

– Marcar 3 amigos.

O Sorteio será realizado no dia 20 de AGOSTO.