Splash será exibido em Itambaracá e Andirá

Show de circo, teatro e dança

O espetáculo “Splash” chega a Itambaracá e Andirá, neste fim de semana, trazendo um show multimídia com números de circo, teatro, dança e outras atrações para conscientizar o público sobre a importância da água.

Gratuito, o evento é patrocinado, via Lei Rouanet, pela Rio Paranapanema Energia – uma das empresas da CTG no Brasil – e tem a direção do australiano Mark Bromilow, com experiência no espetáculo “Varekai”, do Cirque du Soleil.

A primeira apresentação será em Itambaracá, às 20 horas desta sexta-feira (20), no Clube Jaborandi – Rua Orlando Fuzeto, s/nº. “Estamos honrados em receber mais uma atividade cultural em parceria com a CTG Brasil. Nossa comunidade aprecia as programações patrocinadas pela empresa, pois são sempre muito ricas e atrativas”, ressalta a assessora pedagógica Andréia Soares Alexandre.

Em Andirá, o show acontece no domingo (22), às 15h, no Cine Teatro São Carlos – na Rua São Paulo, 503. No município com 20 mil habitantes e poucas opções culturais de qualidade, a atração também é muito esperada, conforme o secretário municipal de Cultura e Comunicação, Tiago Dedone. “Essa parceria é muito importante pois nos possibilita democratizar o acesso à cultura, dando a oportunidade para toda a população assistir a um espetáculo de alto nível”, destaca.

No palco, para prender a atenção e conscientizar o público sobre a preservação da água, artistas se apresentam com acrobacias aéreas e solo, parkour, equilibrismo, misturados com projeções multimídia e música ao vivo. Natália Presser, que também foi artista do espetáculo “Varekai”, assina as coreografias circenses. Para prestigiar o espetáculo basta retirar os convites no local da apresentação com uma hora de antecedência.



“Acreditamos no retorno positivo da linguagem cultural usada para conscientizar o público. No espetáculo Splash o tema central é a água, nosso principal insumo na geração de energia elétrica. Mas nos preocupamos com o meio ambiente em geral e, por isso, apoiamos iniciativas que promovem cultura e educação ambiental”, afirma a diretora de Marca, Comunicação e Sustentabilidade da CTG Brasil, Salete da Hora.

Premiado– “Splash” foi indicado ao Prêmio São Paulo de Incentivo ao Teatro Infantil e Jovem 2018, na categoria de Melhor Espetáculo do Ano em Sustentabilidade. O espetáculo é realizado pelo Instituto Paulo Kobayashi, uma Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP), e pela Ricardo Maia Produções Artísticas – com a produção da MennaBarreto Consultoria em Esporte e Cultura.



CTG Brasil- Criada em 2013, a CTG Brasil é uma subsidiária 100% controlada pela China Three Gorges Corporation. Com investimentos em 17 usinas hidrelétricas e 11 parques eólicos, o portfólio da CTG Brasil hoje tem uma capacidade total instalada de 8,27 GW. Segunda maior geradora privada de energia do país, a CTG Brasil conta com a dedicação de seus talentos locais e está comprometida em contribuir com matriz energética brasileira, pautada pela responsabilidade social e respeito ao meio ambiente.