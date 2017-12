Sport Bay investe mais de R$ 6 milhões no Norte Pioneiro

E amplia empregos e renda na região

O governador Beto Richa assinou nesta quarta-feira (6) protocolos de intenção com duas empresas que receberão incentivos do programa Paraná Competitivo. A Sport Bay (Pro Tork, de Siqueira Campos) e a Mercadomóveis ampliarão suas atividades de comércio eletrônico com investimentos totais de R$ 11,5 milhões, gerando 74 empregos diretos.

Com mais esse investimento, a Sport Bay enfatiza ainda mais seu otimismo no desenvolvimento norte-pioneirense e se consolida como uma das maiores empregadoras do Paraná, com seis mil vagas diretas na região e outras mil em outros estados.

Os investimentos serão enquadrados na categoria de e-commerce do Paraná Competitivo. Para as empresas de comércio eletrônico instaladas no Paraná, que venderem a outros estados, existe a concessão de crédito presumido de ICMS em operações interestaduais tributadas que destinem mercadorias ao consumidor final.

Criado em 2011, o Paraná Competitivo foi ampliado em março deste ano para incluir novos segmentos, como e-commerce e comércio atacadista industrial. “O Estado vive o seu maior ciclo industrial, graças ao Paraná Competitivo. Ampliamos o programa para incluir o comércio eletrônico, que é o grande comércio atual, que só vem crescendo”, disse Richa. “Temos que estar sempre atualizados para que o Paraná não fique para trás”, afirmou.

O Estado, ressaltou o governador, trabalha ao lado de empresas que acreditam e investem no Paraná. “Sou um admirador das duas empresas pela capacidade empreendedora e pelo crescimento vertiginoso ao longo dos anos, gerando riquezas e muitas oportunidades de emprego aos paranaenses.”

COMPETITIVIDADE – O secretário de Estado da Fazenda, Mauro Ricardo Costa, explicou que o governo reduziu a carga tributária das empresas de comércio eletrônico para ampliar a competitividade perante os outros estados. “O objetivo é transformar o Paraná no grande centro de e-commerce do Brasil, para criar emprego, renda e melhorar a qualidade de vida das pessoas”, disse ele.

SPORT BAY – A Sport Bay iniciou suas atividades em 2014 e atua no ramo de e-commerce de peças e acessórios para motocicletas, capacetes, roupas e calçados para esporte e motociclistas. A empresa faz parte do Grupo Pró Tork, de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro.

Segundo o diretor-presidente da Sport Bay, Marlon Bonilha, o grupo já conta com incentivo do Paraná Competitivo para a fábrica de Siqueira Campos, que agora se amplia para o comércio eletrônico. “É uma iniciativa importante do governo apoiar os e-commerce nativos do Estado, para que tenham mais competitividade no cenário nacional. As vendas online representam, hoje, 30% dos ativos de venda do comércio nacional”, afirmou.

Por meio dos incentivos concedidos pelo programa, o grupo fará investimentos no valor de R$ 6,1 milhões, que deverão possibilitar incremento nas vendas e a contratação de 59 trabalhadores. A empresa, que é a maior fabricante de capacetes do mundo, planeja construir um centro de distribuição em Curitiba voltado especificamente ao comércio eletrônico.

MERCADOMÓVEIS – Empresa paranaense do comércio varejista de móveis e de produtos eletroeletrônicos e de informática, a Mercadomóveis deve investir R$ 5,4 milhões no ramo de e-commerce, buscando diversificar os canais de vendas, ampliando sua atuação no território paranaense.

PARANÁ COMPETITIVO – O Paraná Competitivo é um dos principais programas para atração de empresas ao Estado e já contabiliza R$ 43 bilhões em investimentos. O número de empregos diretos gerados por meio dos incentivos concedidos é de cerca de 100 mil – passando de 400 mil se forem considerados os empregos indiretos.

PRESENÇAS – Acompanharam a solenidade o secretário do Planejamento e Coordenação Geral, Juraci Barbosa Sobrinho; o presidente da Agência Paraná de Desenvolvimento, Adalberto Netto; o presidente da Mercadomóveis, Jeroslau Pauliki; e os diretores da Pro Tork, Leodir Bonilha e Bruna Bonilha.

O Estado, ressaltou o governador, trabalha ao lado de empresas que acreditam e investem no Paraná. “Sou um admirador das duas empresas pela capacidade empreendedora e pelo crescimento vertiginoso ao longo dos anos, gerando riquezas e muitas oportunidades de emprego aos paranaenses.”



A articulação para que a Sport Bay fosse incluída entre as as empresa favorecidas foi feita pelo deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli (PSB), líder do governo na Assembleia Legislativa, que destacou a importância de investir nesta forma de comércio.

De acordo com o líder do governo, “entre os benefícios está a isenção que é uma redução no ICMS para quando a mercadoria sai para fora do estado. Então, com este benefício que já existe em outros estados, faz com que as empresas do Paraná se equiparem.A concorrência será mais justa, e haverá crescimento econômico e geração de emprego e renda no nosso estado”, afirmou Romanelli.”, concluiu.

A Sport Bay iniciou suas atividades em 2014 e atua no ramo de e-commerce de peças e acessórios para motocicletas, capacetes, roupas e calçados para esporte e motociclistas.

Segundo o diretor-presidente da Sport Bay, Marlon Bonilha, o grupo já conta com incentivo do Paraná Competitivo para a fábrica de Siqueira Campos, que agora se amplia para o comércio eletrônico. “É uma iniciativa importante do governo apoiar os e-commerce nativos do Estado, para que tenham mais competitividade no cenário nacional. As vendas online representam, hoje, 30% dos ativos de venda do comércio nacional”, afirmou.

Marlon Bonilha acredita que, com o convênio o Paraná sai na frente e gera novas oportunidades para que o Paraná se equipare no comércio. “A redução de ICMS garante que sejam feitos outros serviços na prática e no dia-a-dia. O e-commerce significa que o céu é o limite, pois o crescimento é exponencial, podendo alcançar de 20% a 25% em um mês”, disse.

Por meio dos incentivos concedidos pelo programa, o grupo fará investimentos no valor de R$ 6,1 milhões, que deverão possibilitar incremento nas vendas e a contratação de 59 trabalhadores. A empresa, que é a maior fabricante de capacetes do mundo, planeja construir um centro de distribuição em Curitiba voltado especificamente ao comércio eletrônico.

Os investimentos serão enquadrados na categoria de e-commerce do Paraná Competitivo. Para as empresas de comércio eletrônico instaladas no Paraná, que venderem a outros estados, existe a concessão de crédito presumido de ICMS em operações interestaduais tributadas que destinem mercadorias ao consumidor final.