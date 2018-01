Stand up com Diego Castro amanhã no Vegas Pub

Em Santo Antônio da Platina

Nesta quinta-feira, dia 25,às 20h30m, será realizada a apresentação de stand up de Diego Castro(fotos).

Será no Vegas Restaurante Chopera Pub, na avenida Oliveira Motta, centro de Santo Antônio da Platina.

Lugares limitados.

Reserve no (43) 3534-7406.

Uma ótima opção de divertimento para jovens e adultos, com piadas na medida para dar boas gargalhadas, além das delícias da cozinha da casa, com bebidas e opções para todos os gostos e exigências.

Diego Castro é comediante, historiador e clown. Finalista do Campeonato Brasileiro de comédia stand up, primeiro comediante stand up a participar do Festival Nacional de Teatro (FENATA), participou dos festivais de comédia Risadaria (SP), Risológico (Ctba). Na TV teve participações nos programas CQC (Band) e Profissão Repórter (Globo), também foi destaque do caderno F5 do jornal Folha de São Paulo.