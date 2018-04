Startup platinense, Stageon promove show de Letícia Coimbra

Será hoje à partir das 21 horas.

A cantora Letícia Coimbra, da Sony Music, fará hoje uma apresentação em Ribeirão do Pinhal, no pesqueiro O Pescador, à partir das 21 horas. O evento está sendo promovido pelo StageOn Brasil.

O StageOn Brasil, é uma Startup sediada em Santo Antônio da Platina, cujo objetivo é a divulgação e a contratação de artistas. “Correr atrás de artista pra cobrir um evento privado, uma festa, ou até mesmo um dia de almoço é uma coisa demorada e muito difícil para quem não está acostumado a lidar com a demanda e a negociação com empresários e músicos” comenta Alecsander Ferreira, diretor de comunicação do Stageon.

O Stageon conseguiu uma parceria com O Pescador, Complexo de Lazer, para que possa negociar todos os eventos que ocorrerão no local a partir do mês de maio. Se você também é empresário, tem uma lanchonete ou um restaurante, pode deixar toda parte burocrática de busca e contratação de artistas para o Stageon, que tem uma grande cartela de músicos para oferecer e ainda cuida do contrato.

A cantora Letícia Coimbra está com sua carreira em plena ascensão, fechou contrato com a Sony Music e recentemente participou do Programa do Ratinho, confira nesta matéria> https://npdiario.com/noticias-da-regiao/cantora-platinense-leticia-coimbra-e-1000-em-programa-de-tv/

Também participou, nesta última quinta-feira, do show do cantor Leonardo, na 46ª Efapi.