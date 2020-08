STF foi firme contra arapongagem, diz Rubens Bueno

Seis dos 11 ministros já votaram por suspender a produção de relatórios com dados da vida pessoal e posições políticas de cidadãos

O deputado federal Rubens Bueno (Cidadania-PR) afirmou nesta sexta-feira,dia 21, que o Supremo Tribunal Federal (STF) foi firme ao restringir a arapongagem dentro do Palácio do Planalto tendo como alvo cidadãos brasileiros que discordam de posições do governo.

“Esse é mais um freio em uma sanha autoritária e de desrespeito a Constituição que se instalou no país. O STF foi firme contra a arapongagem, um resquício nefasto da ditadura. Não vamos admitir desrespeito a lei e aos princípios fundamentais de nossa Carta Magna. Se enganam os que acham que podem passar por cima da lei!”, disse o deputado.

Seis dos 11 ministros já votaram por suspender a produção de relatórios com dados da vida pessoal e posições políticas de cidadãos. Os chamados “dossiês do Ministério da Justiça” contra opositores do governo foram denunciados pelo jornalista Rubens Valente, do UOL, e depois se seguiu, por parte do governo, uma séria de informações desencontradas sobre essa operação de “arapongagem”.