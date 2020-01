Stunt Show Pro Tork leva manobras radicais para Santa Catarina

No sábado e no domingo à tarde em Navegantes

A adrenalina tem encontro marcado em Navegantes (SC) neste fim de semana, 18 e 19 de janeiro. Na ocasião, a Brenda Stunt Show Pro Tork levará suas manobras radicais ao litoral catarinense, durante o Motonave de Verão. As apresentações ocorrerão no sábado, às 16h e 22h, e no domingo, às 16 horas.

Esse é o único espetáculo de wheeling do Brasil protagonizado por uma mulher, a jovem Brenda Laissa(fotos).

A menina de 15 anos, que pilota motos desde os quatro, está pronta para sua segunda vez na cidade. “Ano passado a galera curtiu muito. Por isso, é uma alegria ser convidada para voltar… E teremos novidades!”, adianta.

Uma série de manobras arranca suspiros do público em todo o tempo, com direito a lança-chamas e baliza humana. Para extrair o melhor da atração, são usadas motos de 100 a 1.000 cilindradas, com direito a uma minimoto Pro Tork e a uma Yamaha XJ6, sucesso entre os espectadores.

Serviço:

O que: Brenda Stunt Show Pro Tork

Quando: Sábado, às 16h e 22h, e domingo, às 16h

Onde: Motonave de Verão – Avenida Beiramar, ao lado da Faculdade Sinergia – Navegantes (SC)

Quanto: Entrada franca

A Brenda Stunt Show Pro Tork tem o apoio da Motul, NOS Energy Drink e Sportbay.