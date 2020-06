Subgrupamento de Bombeiros recebe mais uma viatura em Santo Antônio

Prefeito e vereadores entregaram veículo com novas tecnologias

Na manhã desta segunda-feira, dia 29, o Corpo de Bombeiros de Santo Antônio da Platina recebeu uma viatura nova (FOTOS) para uso como Auto Ambulância.

O veículo é fruto da Emenda Parlamentar “Paraná mais Cidades”, da qual o deputado estadual Mauro Moraes, designou para o 7º SGBI (Subgrupamento de Bombeiros Independente) em Santo Antônio da Platina.

O veículo está embarcado com tecnologias próprias para o atendimento pré-hospitalar e matérias que permitem o adequado atendimento às vítimas de trauma, é uma grande conquista para a população do Norte Pioneiro, além de um marco histórico para a corporação regional.

.

Na solenidade de entrega oficial, que cumpriu com os protocolos de prevenção ao coronavírus, estiveram presentes o Prefeito José da Silva Coelho Neto, o capitão Angelino José de Siqueira(comandante) e o major Rodrigo Massayuki Nakamura, representando o 2o Comando Regional de Bombeiros, o Secretário de Gestão, coronel Airton Sérgio Diniz, os vereadores Odemir Jacob Breno e Jefferson Vernier, os quais na ocasião representavam o parlamentar.

O subgrupamento atende a uma demanda média de mil atendimentos anuais no Norte Pioneiro.

Além de Santo Antônio da Platina, o 7º SGBI atende as cidades de Cambará, Jacarezinho, Ribeirão Claro, Jundiaí do Sul, Joaquim Távora, Carlópolis, Guapirama, Quatiguá, Siqueira Campos, Salto do Itararé, Santana do Itararé, Jaboti, Conselheiro Mairinck, Ibaiti, Pinhalão, Wenceslau Braz, Japira, São José da Boa Vista, Figueira e Tomazina