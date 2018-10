Subseção da OAB reforça defesa da Democracia

E lembra comemoração dos 30 anos da Constituinte

O presidente da Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Pedro Pavoni, votou no Colégio Estadual Rio Branco (fotos) no começo da tarde deste domingo, dia sete, em Santo Antônio da Platina.

Ele declarou o seguinte:

“A OAB se partidariza com a Democracia, com a ordem e a legalidade. Ainda mais nesta data que antecede a comemoração dos 30 anos de nossa Carta Magna, a Constituição Federal. Assim, neste momento de sufrágio, pleno momento de exercício da cidadania, onde o cidadão tem e exerce o direito de escolha de seus representantes nos cenários estaduais e federal, a OAB se faz presente para servir de entidade que monitora os atos eleitorais, para garantia da segurança, regularidade e legalidade dos atos”.

A Constituição de 1988 é a sétima do país e a sexta da República. O conjunto de leis restabeleceu a inviolabilidade de direitos, a proibição da tortura, criminalização do racismo e garante direitos sociais a todos os cidadãos.