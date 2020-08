Sucessão platinense: MDB é o primeiro partido a marcar convenção

Será no próximo dia 31 na residência do pré-candidato a prefeito

O Movimento Democrático Brasileiro de Santo Antônio da Platina é o primeiro partido da cidade a definir a data da convenção com vistas às eleições 2020. Será no dia 31 próximo(uma segunda-feira), às nove horas, na Avenida Oliveira Mota, nº 415, centro.

A convenção apenas ratificará o que foi definido em recente reunião virtual gravada, que contou com a participação do ex-deputado federal e presidente estadual da sigla, João Arruda, e com o deputado estadual, Anibelli Neto, além de pré-candidatos a vereadores e dezenas de filiados. Ou seja, José Artur Ritti será o candidato a prefeito, tendo como seu vice, Claudio Domingues, o Cação.

“Nossa convenção será apenas para cumprir uma exigência burocrática. Em janeiro já estávamos de compromisso firmado. Será um casamento duradouro”, disse José Artur Ritti.

A parceria havia sido anunciada no início do ano, mas muitos insistiam em propagar fake news dizendo que não havia tal possibilidade. “Nossos adversários políticos fizeram de tudo para que isso não se concretizasse, mas estamos aí, juntos até o fim”, afirmou Cação.

Poderão participar da convenção apenas os filiados que estejam em dia com suas obrigações estatutárias, e serão tomadas todas as medidas de prevenção ao coronavírus, como uso obrigatório da máscara e de álcool em gel, e distanciamento mínimo de 2 metros entre as pessoas, além de ser em um local aberto.

A convenção dos partidos que compõem a base aliada também será no dia 31 de agosto, no mesmo local, mas em horários diferentes, às 13:00 horas o SOLIDARIEDADE e às 17:00 horas o PC do B.