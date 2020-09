Sucesso absoluto no retorno da Super Copa Pro Tork Integração de Velocross

Maior fabricante de motopeças da América Latina patrocina campeonato e seus pilotos têm o apoio da NOS Energy Drink e Sportbay

Após seis meses de pausa devido a pandemia do coronavírus, a Super Copa Pro Tork Integração de Velocross 2020 retornou com mais de 600 inscrições. A segunda etapa foi realizada no fim de semana, dias 5 e 6, em Guarapuava (PR), com rigoroso protocolo de segurança e sem a presença de público.

Os pilotos da Pro Tork dominaram o pódio, com destaque para Matheus Zerbatto – vencedor da categoria VX1, além da promocional MX Pró. “Tive duas largadas horríveis, mas logo consegui recuperar e abri vantagem. Estou muito feliz em voltar a pista com esse desempenho”, disse.

Também conquistaram vitórias para a maior fabricante de motopeças da América Latina: Alex Júnior – nas classes FLN, 250cc Pró e TR Adulto, Paulo Stedile –VX3 e VX4 Especial, Ana Fietz – Feminina Nacional, Tiago Garcia – MX3 e Marcio Lago – VX3 e VX4 Nacional.

Alex ainda foi o segundo colocado na VX2 e Tiago o segundo na VX3, enquanto que Sandro Alexandre conseguiu a segunda posição na VX4 Especial, a terceira na VX3 Nacional e a quarta na VX3 Especial, Belinha Garcia a quarta na Minimotos e Jocimar Ferreira a terceira na 200cc.