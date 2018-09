Sucesso na escolha do Mister e Miss Platinenses 2018

Foram seis categorias disputadas na Casa da Cultura

Foram 69 candidato(a)s, seis categorias, sendo de seis a 26 anos no feminino e de 14 a 32 anos no masculino. O concurso Mister e Miss Platinense lotou a Casa da Cultura, a partir das 18 horas deste sábado, dia 29,com entrada franca.Os doze jurado(a)s de fora da cidade tiveram muito trabalho.

Apresentado por Thays Silva e Jayrinho Henrique, o evento agradou a todos e houve muita festa até exatamente 1h28m da madrugada deste domingo, dia 30.

Participaram também a atual Anfitriã da Efapi, Jenifer Freitas, e a atual Miss, Flavinha Maiorky.

Na categoria Mini Miss eleita foi Maria Eloísa Querino. A 2ª Mini Miss foi Melissa Maia.

Maria Fernanda Parreira foi eleita Miss Simpatia e Betina Alves Esteves eleita Miss Popularidade.

Na Categoria Pré-Teen, a vencedora ficou com 2 faixas. A candidata Sibele Fagundes Martins saiu vitoriosa como Miss Pré-teen Platinense e Miss Simpatia.

Como 2ª Miss Pré-teen, Vitória Santana Costa.

Miss Popularidade Pré-Teen: Ana Luiza Almeida Justino.

Entre as candidatas Teen, uma curiosidade, as duas finalistas sagraram-se vencedoras de dois títulos. Elisa Martins foi escolhida a Miss Teen Platinense e Miss Teen Simpatia e Valentina Bitencourt, indicada 2ª Miss Teen e Miss Teen Popularidade.

Entre os homens, Gabriel Archangelo de Goes foi eleito Mister Teen Platinense, Gabriel Gardi Ribeiro foi eleito 2º Mister Teen Platinense e Gabriel Felipe Benedetti eleito Mister Teen Popularidade.

Anderson Giovanini, com 2 faixas é o Mister Platinense e Mister Simpatia. Allan Fogaça o 2º Mister Platinense e Lucas Naide, o Mister Popularidade.

Coroando a noite do maior evento de beleza da região, Gabriela Novalski foi coroada Miss Platinense 2018, Karoline Diniz a 2ª Miss Platinense e Beatriz Yamashita, a Miss Simpatia. O título de Miss Popularidade ficou com Isabela Silva.

Além dos títulos e faixas, os vencedores receberam diversos brindes e a possibilidade de ingressar profissionalmente na carreira de modelo com um contrato com uma das maiores agências no cenário nacional, a Guaraná Models.

A realização contou com diversas figuras renomadas no mundo da moda e beleza. Na mesa do júri estiveram: Henrich Sullivan, Mister Pinhais 2018; Thales Costa, maquiador e produtor; Donato dos Anjos, professor de passarela; Camila Bertolini, empresária e digital influencer; Glé Kruczynski, fotógrafo artístico; Felícia Degaspari, empresária; Yeda Domingues, atual Miss Jacarezinho; Tiago Pioli, Mister Regional 2018 e Mister Beleza do Paraná; Gustavo Saad, modelo e diretor do Conexão Models (Rede TV); Adiles Maria Silva, apresentadora do Fashion Week TV; Carol Elpídio, empresária e o diretor da Guaraná Models, Wagner Luiz Maria;

Satisfeitos com o resultado do evento, que embora tenha sido um laboratório já que esse foi o primeiro, Cleber Figueiredo e Marco Antônio Romão, idealizadores e responsáveis pelas empresas Imprima Produções e Cerimonial Bello Tom, realizadoras do ágape, garantem que em breve terão novidades e agradecem aos pais e responsáveis e a cada candidato que confiaram no projeto.

Destacam que um evento desse porte exige empenho e profissionalismo para se administrar, mas que contaram com uma grande equipe, a quem agradecem especialmente às esposas, Luzia Caetano e Patrícia Romão, Alvilene Tobias, Miss Brasil de Las Américas 2018, Camila Paulino, coreógrafa e Jefferson Garcia, auxiliar de produção. Estendendo os agradecimentos, também a Secretaria Municipal de Esporte e Cultura, na pessoa do secretário Marcos Gilmar do Amaral e do ex-diretor João Paulo da Silva e todos os patrocinadores, especialmente ao npdiario.

Mais imagens e vídeo até o meio da tarde deste domingo.