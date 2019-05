Sucesso na Operação Intra Muros no Norte Pioneiro (vídeos)

Oito pessoas presas

Operação importante comandada pelo delegado cambaraense, João Eduardo Batistela Martins.mobilizou o Norte Pioneiro nesta quinta-feira, dia 23;

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) cumpriu 24 mandados judiciais, sendo oito de prisão e 16 de busca e apreensão, na manhã desta quinta-feira (23), durante a operação “Intra Muros”, deflagrada com o objetivo de desmembrar uma associação criminosa envolvida com o tráfico de drogas no Norte Pioneiro.

Maicon Antônio Moro da Silva

Oito pessoas, com idades entre 26 e 59 anos, foram presas preventivamente.Rosângela Colognese e suas duas filhas, Janaína e Caroline estão entre os encarcerados.

A ação contou com a participação de 33 policiais civis e apoio do helicóptero da PCPR.

Participaram o COPE (Centro de Operações Policiais Especiais), envolvendo profissionais da 12ª Subdivisão de Polícia Civil de Jacarezinho, Cornélio Procópio, Cambará e Ribeirão do Pinhal.

As acusações são de tráfico de drogas em todos os casos.Um helicóptero do GOA (Grupamento de Operações Aéreas) foi utilizado.

De acordo com investigações realizadas pela Polícia Civil, um indivíduo que estava preso na Região de Londrina comandava o tráfico na região de Cambará, contando com apoio de pessoas da cidade para a prática delitiva.

Tal indivíduo já cumpria prisão em Londrina pelo delito de trafico de drogas.



Muriel da Silva Rodrigues

Todos os 24 mandados foram cumpridos em diversos bairros do município de Cambará, sendo Vila Santana, Jardim Santo Antônio, Ignez Panichi, Gonzaga, São José, Rotary, Centro e Morada do Sol. Durante as buscas, a PCPR apreendeu celulares e pequenas porções de drogas em uma das residências.



Rafael Pecca foi preso por Tristão Borborema atrás da Yazaki, em S. A. da Platina

As investigações iniciaram há aproximadamente cinco meses. Durante revista de rotina na carceragem de Cambará foi encontrado um aparelho celular, que foi periciado e apontou que um detento estaria comandando o tráfico de drogas na região de dentro do sistema prisional de Londrina.

O homem contava com o apoio da companheira, uma das mulheres presas na operação, além dos demais investigados para comercializar drogas em Cambará. A ação foi batizada como “Intra Muros” em alusão à prática criminosa coordenada a partir do sistema prisional.