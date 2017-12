Sucesso no Campeonato de Verão no Colorado Country Club

Partidas eletrizantes e atletas esforçados

Sucesso total no Campeonato de Verão do Colorado Country Club, de Santo Antônio da Platina, que terminou nesta semana.

Na final em dois embates, Platiaço E W.A.Peças, primeira partida 8×3 pra W.A. Peças; segundo jogo empate em 2×2 consagrando assim a W.A. Peças como equipe campeã.

O intrépido Rodrigo Mota foi o artilheiro e o indômito goleiro menos vazado foi Matheus Zurlo.

O presidente, José Galdino, lembrou que “o importante e o fundamental não foram os resultados e sim a amizade e a descontração que o esporte proporciona; foi uma competição sadia e fecha com chave de ouro as atividades do nosso clube; no ano que vem tem mais”, afirmou, satisfeito.

FOTOS : MARTINHO DE PAULA/ESPECIAL PARA O NPDIARIO