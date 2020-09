Super Copa Pro Tork Integração de Velocross está de volta

Programação inicia no sábado às 10h30 e primeiras provas à tarde

A disputa da Super Copa Pro Tork Integração de Velocross 2020 está de volta. Após seis meses de pausa devido a pandemia do coronavírus, os pilotos retornam com rigoroso protocolo de segurança e sem a presença de público. A Pista do Jordão, em Guarapuava, será o palco da segunda etapa da temporada.

E além de patrocinar a competição, a maior fabricante de motopeças da América Latina irá acelerar com seus atletas em diversas categorias. São eles: Rodrigo Taborda, Alex Júnior, Sandro Alexandre, Marcio Lago, Tiago Garcia, Belinha Garcia, Romulo Botrel e Paulo Stedile.

Para Taborda, líder da categoria principal, a VX1, a expectativa é excelente. “Estou muito feliz por voltar a acelerar. Fiquei um tempo parado devido a pandemia, mas consegui retomar o treinamento há 15 dias. Darei o meu melhor para manter a ponta na classificação”, afirma.

A programação inicia no sábado, com treinos às 10h30 e as primeiras provas a partir das 15h30. No domingo, é retomada com warm up às 7h45 e o restante das corridas às 11h.

Inscrições antecipadas devem ser feitas até esta quinta-feira através do site www.sportbay.com.br, pelo valor de R$ 100. No local, o investimento sobe para R$ 120. Vale ressaltar que as categorias voltadas as minimotos Pro Tork – TR50F, TR100F e TR Adulto, são de graça.