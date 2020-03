Começa Super Copa Pro Tork Integração de Velocross

A Pro Tork é patrocinadora do campeonato

Motores aquecidos para o primeiro encontro válido pela Super Copa Pro Tork Integração de Velocross 2020. A abertura da temporada acontece neste fim de seman, em São Mateus do Sul, município a 150 quilômetros da capital Curitiba (PR).

Além de patrocinar a disputa, a Pro Tork vai para a pista com Alex Júnior. Atual campeão das categorias VX1, VX2, 230 Pró e TR Adulto, o piloto está ansioso para acelerar novamente. “Ainda vou correr na Força Livre Nacional, única em que não obtive o troféu no ano passado. Desta vez quero o título em todas”, comenta.

Entre as novidades do calendário, que terá sete provas, está a Money Class, categoria com premiação em dinheiro e inscrição gratuita. Na divisão Especial competem os cinco melhores atletas da VX1, VX2, VX3 Especial, VX4 Especial e Intermediária Especial, enquanto na Nacional alinham no gate os cinco mais rápidos da FLN, 250 Pro Nacional, Intermediária Nacional, VX3 Nacional e 200cc.

O palco do evento é o CT 42, que dispõe de ampla área de box e boa estrutura às equipes e público em geral. Sua pista se caracteriza pelos trechos de alta velocidade e terreno íngreme, com aclives e descidas. Ao todo, ela tem aproximadamente 1.200 metros de extensão.

As atividades iniciaram no sábado, com treinos a partir das 14h. No domingo, é retomada com warm up pela manhã e segue com a realização de diversas baterias ao longo do dia. Inscrições podem ser feitas no local com investimento de R$ 100 por participante

Quem for até o espaço poderá curtir a adrenalina do encontro e usufruir da praça de alimentação coberta, que servirá lanches, bebidas e sorvetes. A programação também inclui show de música sertaneja no sábado à noite. O ingresso, para qualquer um dos dias, custa R$ 10 e deve ser adquirido na portaria.