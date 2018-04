Super Norte festeja 22 anos com show de prêmios em Jacarezinho

Ao todo serão sorteados mais de 30 brindes

A unidade da rede Molinis Supermercados, Super Norte, localizada na rua José Pavan na vila São Pedro, completa 22 anos de existência em Jacarezinho e promove um show de prêmios para os clientes e amigos.

As comemorações terão início nesta sexta-feira (20). É um dos supermercados mais antigo e tradicionais da cidade. “Nós fazemos aniversário, mas quem ganha são nossos clientes”, garantiu a empresária e diretora geral do grupo Molinis, Ana Carla Molini (foto).

“A cada R$ 100 em compras o cliente ganha um cupom para participar do show de prêmios. Ao todo serão sorteados mais de 30 prêmios”, disse. Serão sorteados kit churrasco, cestas diversas, kits utilidades, vale compras e eletroportáteis. Também serão sorteados prêmios especiais nos dias 28 de abril e 5 de maio, como uma bicicleta 18 marchas, um tanquinho, um fogão quatro bocas e uma televisão 32 polegadas.

“Teremos sorteios todo a semana. Nos finais de semana acontecerão sorteios relâmpagos para os clientes que estiveram na loja. São 22 anos de tradição e preço baixo”, destacou a gerente da unidade, Elisabete Gomes de Oliveira. Conforme a gerente, o Super Norte como as outras unidades do grupo Molinis oferecem mercadorias de qualidade e com preço baixo.

Teremos sorteios todo a semana. Nos finais de semana acontecerão sorteios relâmpagos para os clientes que estiveram na loja. São 22 anos de tradição e preço baixo”

Ela salientou ainda o diferencial no atendimento pessoal com cada cliente. “Estamos com a loja em um novo formato e uma nova modelagem para melhor atender cada um de nossos clientes como se fossem únicos. Todos funcionários dedicados, assim como nós gerentes, eu e o Kleber (Ferreira). Convidamos a todos para comemorarem junto conosco.

A partir de sexta-feira (20) haverá preços especiais para melhor atender os clientes, garantiu Elisabete. “Preço baixo de verdade, não será promoção”, afirmou. Também será servido um bolo e degustação para os clientes que visitarem a unidade.