Supermercado Popular completa um mês e faz sorteio para Dia dos Pais

Em Santo Antônio da Platina

De acordo com o empresário da Rede de Supermercados Popular de Santo Antônio da Platina, Everton Farinha, já passaram mais de dez mil pessoas diferentes após a inauguração no último dia 29 de junho.

O Supermercado Popular conta com uma grande estrutura, principalmente de produtos e funcionários. Hoje já passam dos 40 integrantes da equipe que vem treinando para o melhor resultado em atendimento e entrega de valor aos clientes e colaboradores.

O espaço também conta com uma ampla padaria própria, onde produzem os seus próprios pães, salgados, doces e bolos. Desde a inauguração até hoje, afirma Everton – as promoções e ofertas continuaram com seus preços contínuos, “para que o povo continue acolhendo e abraçando o Popular como uma família”.

“O povo viu e continuará vendo o preço bom, e quem esteve aqui com a gente dentro deste nosso primeiro mês compreendeu nosso objetivo em oferecer tudo com excelência e qualidade. Acredito que com nossa humildade, iremos conseguir fazer com que o Supermercado Popular seja um mercado diferenciado”, destaca.

A Rede de Supermercados Popular já conta com espaços físicos em quatro cidades: Andirá, Cambará, Wenceslau Braz e Santo Antônio da Platina. A primeira loja foi inaugurada em Andirá pelos irmãos Eder e Everton. A iniciativa foi do pai, Erli Farinha, que abriu e deixou os filhos “tocarem” com a ajuda da mãe Maria Ângela em todos os empreendimentos.

Everton deixa claro aos consumidores de que as ofertas de frutas, verduras e legumes em começo de mês e meios de semana, sempre serão com produtos frescos diretamente do Ceasa, e as carnes sempre serão de alta qualidade. “Hoje, nossa marca Popular tem preço e até o próprio nome já diz que aqui os produtos são mais baratos”, conclui,lembrando que a promoção valendo 1 carro Fiat Mobi 0 km com ar condicionado, vidros, travas, e direção elétrica ainda está valendo a cada R$ 100,00 em compras.



O sorteio provavelmente será em dezembro deste ano, ou quando o Supermercado completar um ano de história – isto ainda está sendo resolvido pela administração do mercado.

“Esse prêmio é para mostrar nossa eterna gratidão aos clientes, amigos e colaboradores do Supermercado Popular. Iremos sortear um 1 Fiat Mobi 0km aqui em Santo Antônio e outro para a loja de Andirá”, ressalta Everton.

O Supermercado funciona de segunda a sábado, das oito às 20 horas, e aos domingos não há expediente.