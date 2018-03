Supermercados Molinis abrem hoje até 20 horas e amanhã meio-dia

Nas três cidades do conceituado grupo

O empresário José Carlos Molini(foto), diretor do Grupo Molini’s, com empresas em Jacarezinho, Santo Antônio da Platina e Cornélio Procópio, está satisfeito com as vendas de produtos de Páscoa, pelo menos 10% maiores do que no ano passado.

Os estabelecimentos comerciais nas três cidades ficarão abertos neste sábado, dia 31, das oito às 20 horas e amanhã, domingo, das oito às 12 horas.

A parceria de fornecedores, funcionários, promotores de vendas, Imprensa e, acima de tudo, do consumidor, é fundamental, conforme avalia José Carlos, “são diversas marcas e sabores, temos em 2018 a promoção de brinquedos e bolsinhas junto com os chocolates, principalmente da Arcor e da Lacta e também de bacalhau”, detalha.

O Grupo Molini’s consegue satisfazer a necessidade do consumidor e entregar produtos de qualidade, o que fzz com que até agora ainda há procura por ovos e cestas de chocolate. “Nosso atendimento é quase que ininterrupto, com os consumidores escolhendo os produtos para as cestas e tendo acesso a ovos de sabor e qualidade inigualáveis”, explica.

As promoções prosseguem enquanto durarem os estoques.