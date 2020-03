Supermercados Molinis abrem mais cedo para atender idosos e gestantes

Uma hora antes a partir desta terça-feira em todas lojas

Idosos e gestantes ganham a partir desta terça-feira, dia 23, um horário especial para compras nos supermercados da rede Molinis, anunciou o diretor-executivo, José Carlos Molinis.

Ele detalhou que abrirá às sete horas para a entrada de idosos e gestantes. A abertura para o público geral continua sendo às 8 horas– ou seja, até este horário, apenas este público poderá circular no interior dos mercados. Também às 8h os caixas começam a funcionar para que as compras sejam pagas e os clientes preferenciais deixem as lojas.

Uma resolução do governo estadual criou um atendimento exclusivo para esse público e também limitou a venda de alguns produtos, como papel higiênico, leite e álcool 70%. Do acordo no final de semana participaram também a chefe do Procon-PR, Cláudia Silvano; e o presidente da Associação Paranaense de Supermercados (Apras), Joanir Zonta.

O termo de cooperação assinado limita a venda a 12 unidades de leite longa-vida, dois fardos de papel higiênico e cinco litros de álcool líquido 70% por cliente. A resolução recomenda que os mercados utilizem o bom-senso e o espírito público para limitar a venda de produtos conforme sua disponibilidade, conforme esse termo acordado com a Apras. A medida está prevista no artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

“Estamos desde o início dessa crise colaborando com as autoridades e ajudando a saúde pública, não é hora de pensar só em lucrar, a gente possui essa visão social e vamos continuar sempre com essa postura”, comentou José Carlos.